Стало известно о новой госпитализации Николая Дроздова

О новой госпитализации известного ученого и путешественника Николая Дроздова стало известно MK.RU. В интервью изданию 85-летний телеведущий, который два месяца назад сломал несколько ребер, сообщил о переводе на реабилитацию в другую столичную больницу.

«Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии», — рассказал Дроздов, отметив, что посещения родственников там будут запрещены. По его словам, в учреждении занимаются последствиями тяжелых травм, в том числе и черепно-мозговых.

Телеведущий отметил, что он регулярно делает дыхательные упражнения и занимается лечебной физкультурой для восстановления ослабевших после травмы мышц. Врачи пристально следят за состоянием ученого. На полное восстановление потребуется около двух-трех месяцев, отметил Дроздов.

Ранее, в начале февраля, стало известно, что 85-летнего телеведущего выписали из больницы.