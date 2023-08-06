Госпитализированная после аварии Лада Дэнс перестала выходить на связь

Госпитализированная после дорожной аварии певица Лада Дэнс перестала выходить на связь из больницы. Об этом MK.RU заявил ее продюсер и директор Сергей Пудовкин.

Известно, что исполнительницу госпитализировали в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой в госпиталь имени Бурденко. Позже у нее также диагностировали ушиб позвоночника.

После этого о состоянии певицы ничего не сообщалось. А ее концертный директор сообщил, что она перестала отвечать на телефон. По словам Пудовкина, раньше таких ситуаций никогда не случалось и исполнительница всегда оперативно выходила на связь.

Журналисты издания также попытались дозвониться до знаменитости, однако ни по одному из номеров она не ответила, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ладу Дэнс экстренно на вертолете доставили в госпиталь после аварии в подмосковном Подольске.