Госпитализированная после аварии Лада Дэнс перестала выходить на связь
Продюсер Лады Дэнс заявил, что артистка перестала выходить на связь из больницы.
Госпитализированная после дорожной аварии певица Лада Дэнс перестала выходить на связь из больницы. Об этом MK.RU заявил ее продюсер и директор Сергей Пудовкин.
Известно, что исполнительницу госпитализировали в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой в госпиталь имени Бурденко. Позже у нее также диагностировали ушиб позвоночника.
После этого о состоянии певицы ничего не сообщалось. А ее концертный директор сообщил, что она перестала отвечать на телефон. По словам Пудовкина, раньше таких ситуаций никогда не случалось и исполнительница всегда оперативно выходила на связь.
Журналисты издания также попытались дозвониться до знаменитости, однако ни по одному из номеров она не ответила, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Ладу Дэнс экстренно на вертолете доставили в госпиталь после аварии в подмосковном Подольске.