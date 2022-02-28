Звезда фильма «Гостья из будущего» назвала любимый район Москвы

Российская актриса, звезда фильмов «Мы из джаза» и «Гостья из будущего» Елена Цыплакова призналась в любви к району Выхино. Об этом она рассказала в интервью изданию «Москвич Mag».

«Уже много лет живу в Выхино, на Самаркандском бульваре. Рядом Кузьминский парк и замечательный каштаново-липовый бульвар, по которому мы гуляем с нашей собакой корги», — поделилась артистка.

Цыплакова назвала Выхино спокойным местом и отметила, что знает многих соседей по подъезду и всегда здоровается с ними. По ее словам, в одно из празднований Нового года жильцы выходили вместе пострелять петарды во двор, а в теплое время года жарили шашлыки. «Очень люблю этот район», — заключила актриса.

Ранее звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев рассказал о своем любимом районе столицы. Им он назвал Очаково-Матвеевское.