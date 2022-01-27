Звезда сериала «Бригада» назвал свой любимый район Москвы

Звезда сериала «Бригада» и фильма «Жмурки» Дмитрий Дюжев рассказал о своем любимом районе столицы. Его он назвал в беседе с изданием «Москвич Mag».

«Я люблю район Очаково-Матвеевское с его рекой Вешкой, парками и природными заказниками», — признался Дюжев. Он отметил хорошую инфраструктуру района и его удобство для жизни, в том числе и семейной.

Кроме того, актер добавил, что неравнодушен к историческому центру Москвы. «Прекрасен ЦАО, где я провожу много времени, работая то в театре в Камергерском переулке, то через Тверскую — в театре Маяковского. Это чудесный район с историческими зданиями и пешеходными переулками», — заключил Дюжев.

Нелюбимого района при этом у артиста не оказалось. Он подчеркнул, что даже не может вспомнить о каком-либо месте в столице, которое бы ему не нравилось.

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