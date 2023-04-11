На портал «Госуслуг» вернули функцию удаления аккаунта

Функция удаления личного профиля вновь стала доступна российским пользователям на портале «Госуслуг» во вторник, 11 апреля.

Удалить учетную запись можно, если зайти во вкладку «Профиль» через мобильное приложение или на официальном сайте.

Возможность удаления аккаунта с портала «Госуслуг» исчезла 31 марта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ. С того времени удалить профиль можно было, только лично обратившись в центр обслуживания.