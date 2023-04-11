09:53, 11 апреля 2023
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На портал «Госуслуг» вернули функцию удаления аккаунта
На портале «Госуслуг» вернулась функция удаления личного профиля.
Фото: Jonas Leupe / Unsplash
Функция удаления личного профиля вновь стала доступна российским пользователям на портале «Госуслуг» во вторник, 11 апреля.
Удалить учетную запись можно, если зайти во вкладку «Профиль» через мобильное приложение или на официальном сайте.
Возможность удаления аккаунта с портала «Госуслуг» исчезла 31 марта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ. С того времени удалить профиль можно было, только лично обратившись в центр обслуживания.