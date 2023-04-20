Стилист Лисовец назвал говорящие об отсутствии вкуса вещи

Говорящие об отсутствии вкуса вещи назвал в беседе с PopCornNews известный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиян отказаться от покупки подделок.

«Нет ничего хуже, чем ходить в нелепом "закосе" под люкс. Подделку ведь всегда видно! Там или в логотипе ошибка, или буквы плывут, а иногда прототипов этих вещей вообще не существует в дизайнерских коллекциях. Носить подделки — это хуже, чем когда богачи обвешивают себя подлинной роскошью с ног до головы», — сказал Лисовец.

Тем, кому не хватает финансов на дорогую покупку, а также тем, кому хочется выглядеть достойно, но не тратить при этом много денег, можно выбрать однотонные модели интересного кроя на масс-маркете. В таких вещах человек не будет выглядеть бедно, и тем более не будет «кричать» о своей бедности посредством всем известных логотипов.

Ранее Лисовец призвал россиян отказаться от вышедшего из моды предмета одежды.