Стилист Лисовец призвал россиян отказаться от вышедшего из моды предмета одежды

Отказаться от вышедшего из моды предмета одежды призвал россиян известный стилист Владислав Лисовец. В беседе с PopCornNews он заявил, что бежевые тренчи в гардеробах потеряли актуальность еще несколько лет назад.

«Всегда можно найти что-то интересное, а не ходить всем в одном и том же, как из инкубатора», — отметил стилист.

По словам Лисовца, этой весной более актуальными вариантами верхней одежды стали плащи из кожи, кожзаменителей или замши, куртки в стиле рок-н-ролл с широкими плечами и приталенным силуэтом, укороченные косухи и жакеты плотной вязки.

Ранее Лисовец перечислил модные модели обуви на теплый сезон.