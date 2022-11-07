Художник поделился воспоминаниями о граффити-культуре 1990-х в Москве

Воспоминаниями о граффити-культуре 1990-х поделился с «Мослентой» художник, куратор и теоретик уличного искусства, художественный руководитель проходящего в столице смотра современного искусства «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов. Именно в те годы в городе стали проводить молодежные фестивали нового формата, напомнил он.

«Граффити начало проникать к нам в конце 1980-х — начале 1990-х, одновременно с брейк-дансом, появлением рокеров и люберов. В котле, в котором варилось множество неформальных молодежных движений, у нас появилась и граффити-субкультура», — рассказал Поносов.

Один из культовых фестивалей тех лет, «Nescafe — чистая энергия», проходил зимой в Крылатском, его организацией занимался «пионер» граффити Олег Баскет. «Сам он из Петербурга, но перебрался в Москву и оказал ощутимое влияние на развитие этого движения в столице», — пояснил собеседник «Мосленты». Кроме участников фестиваля, которые рисовали свои работы на листах оргалита, там был диджей, играл хип-хоп, райдеры катались на сноубордах, добавил он.

Другой большой хип-хоп фестиваль конца 1990-х — начала 2000-х, «Snickers Урбания», проходил летом. «Туда входили экстремальные виды спорта, на площадках звучал рэп. Граффити и здесь наносились на оргалит: нарисовали, потом разобрали и уничтожили эти временные конструкции. Все это происходило в стиле этакого шоу», — поделился Поносов.

Ранее сообщалось, что житель одного из старейших домов Москвы нашел граффити позапрошлого века. Он обнаружил рисунок на фасаде Дома Ярошенко в Подколокольном переулке.