«Стрит-арт начали запрещать из-за рекламы». Почему картины уличных художников не задерживаются на стенах домов Москвы

Нужна некая художественная комиссия, выработанные механизмы, которые позволили бы сохранять эти граффити, росписи и муралы. Чтобы не было такого зачищения города.

Ведь граффити и уличное искусство - это как полезная бактерия. И если ее нет в желудке города, то возникает дисбаланс.

Граффити и фестивали 1990-х

Уличное искусство начало появляться у нас с граффити. По сути своей это субкультура, написание своего имени, выдуманного ник-нейма. Граффити начало проникать к нам в конце 1980-х — начале 1990-х, одновременно с брейк-дансом, появлением рокеров и люберов. В котле, в котором варилось множество неформальных молодежных движений, у нас появилась и граффити-субкультура.