«Стрит-арт начали запрещать из-за рекламы». Почему картины уличных художников не задерживаются на стенах домов Москвы
Коммунальные службы в Москве закрашивают и нелегальные граффити, и согласованные росписи фасадов, созданные на фестивалях уличного искусства художниками со всемирно известными именами. В городе до сих пор не существует механизма, который позволил бы сохранять лучшие из этих работ. Почему так происходит, и как рывками, от фестиваля к фестивалю, развивалось уличное искусство в столице, «Мосленте» рассказал художественный руководитель проходящего в Москве смотра современного искусства «Здесь и Сейчас», автор книги «Искусство и город» Игорь Поносов.
Полезная бактерия
Что касается нелегального, несогласованного искусства граффити, стрит-арта, этого вообще в Москве нет. Все безжалостно закрашивается и уничтожается.
Тоже самое произошло с большинством легально созданных работ фестиваля 2014 года «Лучший город Земли», в ходе которого приглашенные российские и иностранные художники со всемирно известными именами расписали более ста фасадов домов в Москве. У нас вообще нет культуры сопровождения таких работ. И этот вопрос нужно поднимать.
Украшение здания на улице Трубной,15 граффити площадью 180 квадратных метров "Цирк" райтера Алексея Медного в рамках фестиваля "Лучший город земли" в Москве.
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости
Нужна некая художественная комиссия, выработанные механизмы, которые позволили бы сохранять эти граффити, росписи и муралы. Чтобы не было такого зачищения города.
Ведь граффити и уличное искусство - это как полезная бактерия. И если ее нет в желудке города, то возникает дисбаланс.
Граффити и фестивали 1990-х
Уличное искусство начало появляться у нас с граффити. По сути своей это субкультура, написание своего имени, выдуманного ник-нейма. Граффити начало проникать к нам в конце 1980-х — начале 1990-х, одновременно с брейк-дансом, появлением рокеров и люберов. В котле, в котором варилось множество неформальных молодежных движений, у нас появилась и граффити-субкультура.
В 1990-х в Москве начали проводиться молодежные фестивали нового формата. Один из культовых, «Nescafe — чистая энергия», проходил зимой в Крылатском, и его организацией занимался пионер граффити Олег Баскет. Сам он из Петербурга, но перебрался в Москву и оказал ощутимое влияние на развитие этого движения в столице. Кроме участников фестиваля, которые рисовали свои работы на листах оргалита, там был диджей, играл хип-хоп, райдеры катались на сноубордах.
Другой большой хип-хоп фестиваль конца 1990-х, начала 2000-х, «Snickers урбания» проходил летом. Туда входили экстремальные виды спорта, на площадках звучал рэп. Граффити и здесь наносились на оргалит: нарисовали, потом разобрали и уничтожили эти временные конструкции. Все это происходило в стиле такого шоу.
Фестиваль «Snickers урбания»
Фото: Коньков Сергей / PhotoXPress.ru
Существовали, конечно, и смежные практики, которые тоже можно отнести к уличному искусству. Концептуальные художники проводили свои радикальные и не очень радикальные акции на разных городских площадках, включая Красную площадь.
Основной костяк художников, создающих сегодня московское уличное искусство, вышел все-таки из граффити-движения. Потому что это люди, не единоразово выходившие на улицу, чтобы что-то сделать, а постоянно там пребывавшие.
По сути, они пропускали через себя город, перепроживали его и выдавали работы. В 1990-х и начале нулевых это были в основном несогласованные, неформальные вещи.
Первый московский фестиваль паблик-арта
В 2008 году в Москве прошел один из первых фестивалей уличного искусства, которое называется не стрит-артом, а паблик-артом и создается согласованно с площадкой, с администрацией города, имеет спонсоров. Назывался он «Роза мира» и был международным. На нем практикующим уличным художникам, которые до этого рисовали нелегально, предоставили возможность расписать 12 фасадов в городе.
Это были монументальные масштабные полотна размером в пятиэтажный дом. Создавались они в районе метро Бабушкинская, и на некоторые из них до сих пор можно посмотреть.
Тогда «Роза мира» стала первой попыткой провести фестиваль уличного искусства, наиболее близкий к тому, что происходит сегодня на «Здесь и сейчас». Продолжения эта попытка не получила.
Акция "Раскрась Москву" в Лосиноостровском районе Москвы в рамках фестиваля "Роза Мира", 2008 год
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Многие годы ничего подобного в Москве не делали. Наверное потому, что это трудно было согласовать, не было законодательных механизмов. Вероятно, существовали какие-то преграды, так что несколько лет после «Розы мира» ничего такого в столице не происходило.
«Лучший город Земли»
В 2013-2014 прошел один из наиболее масштабных фестивалей уличного искусства за всю историю Москвы. Назывался он «Лучший город Земли». Департамент культуры возглавлял тогда Сергей Капков, который и инициировал этот фестиваль.
За один весенне-летний сезон было расписано порядка 140 различных поверхностей в Москве.
Опять были привлечены художники, до этого участвовавшие в городских фестивалях, им снова была дана возможность создавать согласованные работы.
Так что в Москве эпизодически возникали программы по внедрению искусства в городскую ткань. Но к этому не было выработано никакого комплексного решения и подхода. И с точки зрения законодательной базы есть определенные недочеты, с которыми столкнулись чиновники и кураторы, которые хотели продолжать инициативу «Лучшего города Земли».
Недочеты заключались в том, что когда в 2014 году было расписано такое количество поверхностей, рекламодатели поняли, что под видом искусства можно внедрять рекламу. Они начали эту лазейку использовать, и всячески продвигали таким образом свои рекламные сообщения. Поначалу у них это даже получалось, что вызвало общественное возмущение, после чего законодательно было запрещено создавать работы на поверхностях Москвы.
Оформление пространства "СахАрт" на фестивале "Лучший город земли" на территории Сахарорафинадного завода на Мантулинской улице, 2014 год.
Фото: Артем Житенев / РИА Новости
То есть, в городе стало еще сложнее создавать и продвигать уличное искусство, возникли дополнительные преграды. Более того, закрасили созданное в 2014 году, практически все те работы оказались уничтоженными.
Смотр современного искусства «Здесь и сейчас»
Так что контекст в Москве достаточно сложный, здесь тяжело согласовать и представить в городской ткани произведение искусства. Именно поэтому к паблик-арту тут долгое время не было никаких комплексных подходов.
Но в 2018-м появилась инициатива от Департамента культуры, которая оформилась в проект «Здесь и сейчас». По сути это ежегодный смотр, московская сцена современного искусства, которая показывает его срез.
«Здесь и сейчас» проходит уже четвертый год, и первые два года этот смотр проводился в формате масштабной выставки в Манеже. Уже в прошлом году в его рамках были первые после 2014 года попытки выйти в городское пространство, представляя там художественные объекты и произведения.
В этом году мы продолжаем эту линию, миссию продвижения современного искусства через городское пространство. Правда, есть и некоторые изменения — мы акцентируем внимание на скульптурах, объектах и инсталляциях. Потому что считаем, что это представляет зрителям возможность более тесного взаимодействия с произведениями.
Адиль Алиев «Мальчик-рыбак», парк «Зарядье», 2022 год
Фото: Предоставлено Смотром современного искусства «Здесь и сейчас»
Кроме того, мы децентрализируем наше воздействие на город. То есть, стараемся размещать объекты за территорией Садового кольца, Третьего кольца, на окраинах. Мы работаем с современными культурными центрами, чтобы создать новые точки притяжения на культурной карте Москвы.
Художники, начинавшие в нулевые
В этом году в «Здесь и Сейчас» задействованы авторы, работы которых и раньше можно было видеть в Москве. Художники, которые начинали на улицах в 1990-е и нулевые, наиболее ценны сегодня. У них есть свой взгляд на город, техника, подход. Они могут работать с контекстом более чутко и глубоко.
Несколько художников проявляли себя практически во всех фестивалях 1990-х и нулевых, о которых шла речь. Это, например, Дима Аске. В этом году в рамках «Здесь и сейчас» он создает работу на территории культурного центра «Зодчие», который находится на Западе Москвы, в районе Кунцево. Его работы, наверное, наиболее востребованы в Москве. Одну из них сейчас можно увидеть на здании Новой Третьяковки, другую — внутри Ленинградского железнодорожного вокзала.
Дмитрий Аске «Попутный ветер», КЦ «Зодчие», 2022 год
Фото: Предоставлено Смотром современного искусства «Здесь и сейчас»
Медиахудожник Виктор Поляков работает со звуком и светом. В Москве он делал проекты с Третьяковкой, Пушкинским Музеем и Центром Современного Искусства Винзавод. Сейчас он создает работу для культурного центра «Салют».
На прошлой неделе мы открыли работу «Алфавитяне» художницы Диана Воуба в культурном центре «ЗИЛ». Там же, в рамках «Здесь и сейчас», мы спецпроектом открыли ее персональную выставку, которая больше рассказывает о методе художника и о том, что предшествовало этой скульптурной инсталляции.
Диана Воуба, «Алфавитяне», из проекта «Город-алфавит», КЦ ЗИЛ, 2022 год
Фото: Предоставлено Смотром современного искусства «Здесь и сейчас»
Звуковой художник Сергей Филатов создает работу «Всеобъемлемость» в культурном центре «Онежский» на северо-западе Москвы. Пропуская через себя звуки окружающего пространства, его инсталляция будет трансформировать местный аудиоландшафт. Оказавшись внутри работы, человек сможет совершенно по-новому раскрыть для себя звуковые поля, которые окружают его в повседневной жизни.
Одновременно с этим большая персональная выставка Сергея Филатова проходит сейчас в Московском музее современного искусства.
Другой участник «Здесь и сейчас» - Леонид Тишков, признанный мастер, художник с Урала. В Москве он живет уже очень давно, его работы можно увидеть в парке Малевич и на набережной возле Парка Горького. В рамках «Здесь и сейчас» он делает работу «Лестница на Луну» для культурного центра «Москворечье» на Каширском шоссе. Леонид говорит, что эта работа — посвящение всем мечтателям и романтикам. При взгляде на инсталляцию, установленную на крыше КЦ, будет казаться, что до неба рукой подать.
Подробнее о смотре современного искусства «Здесь и сейчас», его объектах и площадках можно узнать на его официальной странице.