Доктор Павлова рассказала о грамотном питании в жару

О грамотном питании в жару рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор порекомендовала отказаться от тяжелой пищи на этот период.

«Прислушайтесь к себе после "большой жратвы": чувства голода нет, но и легкости, радости поубавилось. Больше всего хочется прилечь и поспать», — написала Павлова. В качестве дневной пищи знойным летом она посоветовала выбирать: нежирное мясо; птицу — отварную, припущенную; рыбу — не жареную; кисломолочные продукты; сезонные овощи; зелень; ягоды — в разумных пределах и в качестве десерта; качественный цельнозерновой хлеб.

Эндокринолог перечислила и продукты, от употребления которых стоит отказаться в жару, это: жирное мясо, молоко, каши, выпечка, кондитерские изделия, жареные блюда, копчености, алкоголь.

«Что касается окрошки или гаспачо, предпочтительнее употреблять их не холодными, а комнатной температуры. Вообще холодная пища совсем не полезна», — добавила Павлова.

Ранее об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, они способны нарушить терморегуляцию и привести к опасным последствиям для организма.