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Женщина нашла в московской квартире похожий на гранату предмет

Женщина нашла в московской квартире похожий на гранату предмет
Фото: «Известия»

Женщина нашла похожий на гранату предмет в недавно купленной квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел на Зеленом проспекте. Жительница столицы разбирала мусор, оставленный прежним хозяевами, и обнаружила похожий на боеприпас предмет. Об этом она сразу сообщила правоохранительным органам.

На место были направлены саперы для обследования неизвестного предмета. Жильцов дома на время эвакуировали.

Ранее стало известно, что житель города Апрелевка Наро-Фоминского района был задержан за хранение боеприпасов в тайнике возле дома на улице Парковая.

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