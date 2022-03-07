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В Подмосковье мужчина напугал пассажиров вагона муляжом гранаты

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В Подмосковье мужчина напугал пассажиров вагона муляжом гранаты
Фото: Depositphotos

Полицейские задержали мужчину с муляжом гранаты в вагоне электрички в Подмосковье. Хулиган успел напугать пассажиров. Инцидент произошел на станции Столбовая в поезде Москва — Серпухов, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что очевидцы в одном из вагонов поезда заметили мужчину с гранатой в руке. Позже всех пассажиров вывели из вагона и хулигана закрыли там одного, чтобы дождаться взрывотехников.

Правоохранители выяснили, что пассажир катался с муляжом боевого припаса. Задержанного доставили в отдел полиции в Серпухове.

Ранее неизвестный бросил петарду внутри заведения «Бургер Кинг» на западе Москвы. Предварительно он сделал заказ в ресторане быстрого питания.

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