На западе Москвы молодой человек кинул петарду в «Бургер Кинге»

Сообщается, что в результате случившегося никто из посетителей не пострадал. Сначала злоумышленник зашел в заведение быстрого питания, заказал еду, а перед уходом кинул в зал пиротехническое изделие, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент полиция начала поиски молодого человека.

Ранее на юго-востоке столицы заметили компанию подростков, намеренно кидающих на улице петарды в людей. Россиянка и ее супруг сделали подросткам замечание, после чего компания запустила пиротехнику в сторону их детей.