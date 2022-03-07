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На западе Москвы молодой человек кинул петарду в «Бургер Кинге»
Кадр: Telegram-канал Mash
Неизвестный бросил петарду внутри заведения «Бургер Кинг» на западе Москвы. Видеозапись инцидента публикует Mash в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в результате случившегося никто из посетителей не пострадал. Сначала злоумышленник зашел в заведение быстрого питания, заказал еду, а перед уходом кинул в зал пиротехническое изделие, после чего скрылся в неизвестном направлении.
На данный момент полиция начала поиски молодого человека.
Ранее на юго-востоке столицы заметили компанию подростков, намеренно кидающих на улице петарды в людей. Россиянка и ее супруг сделали подросткам замечание, после чего компания запустила пиротехнику в сторону их детей.