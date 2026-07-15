Опубликовано 15 июля 2026, 14:541 мин.
Гранату скинули из окна дома на юге Москвы
«112»: Из окна дома на юге Москвы скинули гранату, пострадал подросток.
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Неизвестный скинул гранату из окна дома на юге Москвы. По предварительным данным, пострадал подросток, сообщил Telegram-канал «112».
По его информации, происшествие случилось во дворе дома на Коломенской набережной. На месте работают экстренные службы.
По данным Telegram-канала «МК», речь идет о 16-летнем подростке. MSK1.RU же пишет, что у него в руках взорвалась граната для страйкбола.
Каналу «Осторожно, Москва» очевидцы сообщили, что несовершеннолетний получил травму руки в результате взрыва петарды у подъезда. Пострадавший в шоковом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина с топором разгромил спорткар в Москве.