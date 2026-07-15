Гранату скинули из окна дома на юге Москвы

Неизвестный скинул гранату из окна дома на юге Москвы. По предварительным данным, пострадал подросток, сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, происшествие случилось во дворе дома на Коломенской набережной. На месте работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала «МК», речь идет о 16-летнем подростке. MSK1.RU же пишет, что у него в руках взорвалась граната для страйкбола.

Каналу «Осторожно, Москва» очевидцы сообщили, что несовершеннолетний получил травму руки в результате взрыва петарды у подъезда. Пострадавший в шоковом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина с топором разгромил спорткар в Москве.