Принявшая ислам блогерша призналась в паре грехов

В паре грехов призналась в беседе с «Мослентой» блогер Арина Вольфсон, которая переехала в Дагестан и приняла ислам. Москвичка рассказала о зависимости от кальяна.

«Кальян я люблю, курю его довольно часто. Буду стараться постепенно отучаться от этой привычки, но пока еще грешу. Думаю, от таких вещей надо отказываться как-то плавно», — сказала она.

В исламе нельзя ругаться матом, отметила блогерша. Поэтому она старается фильтровать свою речь, но иногда нецензурная лексика может проскочить.

По словам Вольфсон, из запретного для мусульман легче всего ей было отказаться от алкоголя. Дело в том, что пьянки ее никогда не привлекали, и она максимум могла выпить один коктейль. Теперь этого нет, но для собеседницы «Мосленты» это не проблема.

Ранее сообщалось, что чемпионка по фитнес-бикини съездила в Дагестан и приняла ислам.