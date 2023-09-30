Грибник перечислил встречающиеся в лесах Подмосковья осенью грибы

По словам эксперта, октябрь — кульминация грибного сезона. На территории зеленых зон можно найти рыжики, осенние опята, вешенки, лесные шампиньоны и грузди, сказал он.

Калинин уточнил, что в октябре чаще всего можно встретить именно рыжики. Их можно найти в хвойных лесах в местах с хорошим освещением. А осенние опята можно собирать вплоть до третьей декады октября, заключил специалист.

Ранее жительница Подмосковья нашла белый гриб весом в килограмм.