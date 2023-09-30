06:36, 30 сентября 2023
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Грибник перечислил встречающиеся в лесах Подмосковья осенью грибы
Грибник Калинин: осенью в лесах Подмосковья можно собрать рыжики и вешенки.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Грибы, которые можно встретить и собрать в лесах Подмосковья осенью, перечислил изданию «Подмосковье сегодня» опытный грибник Тимофей Калинин.
По словам эксперта, октябрь — кульминация грибного сезона. На территории зеленых зон можно найти рыжики, осенние опята, вешенки, лесные шампиньоны и грузди, сказал он.
Калинин уточнил, что в октябре чаще всего можно встретить именно рыжики. Их можно найти в хвойных лесах в местах с хорошим освещением. А осенние опята можно собирать вплоть до третьей декады октября, заключил специалист.
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