На смену свиному гриппу в России пришел опасный грипп группы В

Опасный грипп группы В в России пришел на смену свиному A (H1N1), сообщила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По ее словам, в стране стремительно увеличивается заболеваемость этим видом. Вирус может вызывать тяжелое воспаление легких.

«Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A (H1N1) приходит вирус гриппа B», — сообщила она.

Попова добавила, что заболевание, вызванное вирусом гриппа B проходит не очень просто, нередко с осложнением в виде бронхитов и пневмоний. По степени и форме заразности она сравнила его с COVID-19. В целях профилактики специалист порекомендовала защищать органы дыхания маской, регулярно протирать гаджеты и мыть руки.

Ранее россиян предупредили о потере голоса из-за гриппа. Это возможно, если грипп начнет быстро распространяться по организму, а заразившийся вирусом затянет с началом лечения.