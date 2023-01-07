Россиян предупредили о потере голоса из-за гриппа

О возможной потере голоса из-за гриппа рассказала в беседе с Ura.ru отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. Она предупредила, что это станет возможным, если грипп начнет быстро распространяться по организму либо человек затянет с началом его лечения.

«Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей — носа, горла — на голосовые складки», — объяснила специалист.

Врач уточнила, что распространенный на данный момент в России вариант гриппа является очень заразным и тяжелым.

Ранее отличительные симптомы гриппа В назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что при таком инфекционном заболевании основная нагрузка ложится на голосовые связки.