Названы основные отличия свиного гриппа от COVID-19

Основные отличия свиного гриппа от COVID-19 назвал изданию «Аргументы и факты» профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета Сергей Яковлев. По его словам, первый отличается более острым началом.

«Это высокая лихорадка (температура под 40), головные боли, сильные боли в мышцах, боли в суставах как проявление выраженной интоксикации. Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать», — перечислил отличительные симптомы течения свиного гриппа Яковлев.

Врач уточнил, что коронавирус сейчас протекает легче, с неярко выраженной симптоматикой. Он уточнил, что в этом сезоне грипп переносится тяжелее коронавирусной инфекции, так как высокая температура может держаться несколько дней.

«Если вовремя принять меры, не нарушать постельный режим, лечиться, то осложнений и летального исхода не должно быть», — объяснил Яковлев.

Ранее 13 декабря сообщалось, что в Москве резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости в целом по России по сравнению с предыдущей неделей вырос на 35,4 процента.