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16:47, 13 декабря 2022
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В Москве резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В Москве резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости в России по сравнению с предыдущей неделей вырос на 35,4 процента.

«Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости фиксируется в 52-х регионах, в том числе в Москве», — сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее распространенным остается риновирус — этот вирус диагностирован у 9,7 процента заболевших, на вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, приходится 9,3 процента, ОРВИ — 7,2 процента, сезонных COVID-19 — 5,3 процента.

По данным Роспотребнадзора, доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5 процента. При этом из всех штаммов сейчас преобладает А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», фиксируется также «гонконгский грипп» A(H3N2) и грипп B.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала отличительную особенность симптомов свиного гриппа.

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