Стилист Лисовец перечислил модные в этом сезоне аксессуары

Модные аксессуары перечислил в личном блоге российский стилист Владислав Лисовец. Он призвал носить в этом сезоне объемные цветы и узкие галстуки.

«И если банданы на шее и цветок на лацкане пиджака я ношу уже давно, то узкий кожаный галстук и шарф-ленту, который можно как завязать бантом, так и просто перевязать, предпочитаю носить несколько сезонов», — написал фешен-эксперт.

Лисовец призвал завязывать шарфы, платки, галстуки небрежно. По его словам, «во всем должна быть жизнь», поэтому с аксессуарами не следует обращаться с излишней аккуратностью.

Ранее стилист Лисовец назвал антитренды женской моды этой весны.