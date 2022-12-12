Известный священник дал совет по грамотной реакции на грубость в храме

Совет по грамотной реакции на грубость в храме дал в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин.

«В храмах есть люди с дурным характером, часть из них преклонного возраста, но не все пожилые люди грубят. Отдельно взятый прихожанин не вправе вторгаться в личное пространство, раздаваться советы и тем более проявлять агрессию», — заявил он. По словам Бабкина, на приходе должен быть следящий за порядком дежурный.

По словам священника, если человека оскорбили в храме, он вправе указать обидчику на недопустимость такого поведения, но лучше промолчать, чтобы не устраивать ссору, ведь храм — не место для выяснения отношений и доказывания своей позиции незнакомцу.

«Если ты в храме обиделся на пожилого человека или кого-то еще, это твои чувства, и только ты отвечаешь за них. Чувства и поступок не всегда связаны друг с другом. Все люди реагируют по-разному», — добавил он.

В храме запрещено делать замечания чужим детям, для этого у них есть родители. «Если дети тебе мешают молиться, благослови их и не раздражайся», — посоветовал Бабкин. Верующие всех возрастов должны подавать пример, а не пугать или винить приходящих в храм, заявил блогер. «Кроме священника, никто не в праве делать замечания в храме», — подчеркнул он.

В любой конфликтной ситуации Бабкин посоветовал помолиться за обидчика и не раздувать «пламя конфликта».

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