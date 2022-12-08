Известный священник перечислил правила долгой семейной жизни

Секреты долгой и счастливой семейной жизни перечислил в личном Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. Он рассказал, что за десять лет брака с супругой Алиной сформулировал ряд правил, которых они строго придерживаются.

«Прежде чем что-то сказать или сделать, мы думаем, что любимый человек почувствует. Не ранит ли это. Для каждого разговора есть подходящее или неправильное время», — назвал Бабкин первое правило.

Священник подчеркнул, что они с женой не молчат, если что-то идет не так. Они всегда объединяются против общей проблемы, а не против друг друга. «Взаимные обвинения — табу. Если есть сильные эмоции, сначала разбираемся с ними, даем им время. Конструктивный диалог начинаем только на холодную голову, одно с другим не мешаем», — объяснил блогер.

Бабкины также поддерживают атмосферу комфорта и эмоциональной безопасности в отношениях. «То есть, никто из нас не должен бояться быть понятым неправильно, высмеянным, обманутым», — поделился священник.

Он рассказал, что в их семье давно провозглашена презумпция невиновности, и что они всегда просят прощения как друг у друга, так и у детей. «Все мы иногда неправы», — заметил Бабкин.

Блогер и его жена стараются как можно чаще хвалить друг друга, обращать внимание на успехи, таланты и сильные стороны друг друга, напоминать партнеру о вере в него.

«Не правило, но всегда само собой разумелось: мы много разговариваем. У нас много общих тем, у нас одинаковые взгляды. Обсуждаем философию, психологию, этику, эстетику, богословие, библеистику, прочитанные книги. Часто говорим о мыслях Достоевского, апостола Павла. Здесь у нас полная совместимость», — продолжил Бабкин.

Супруги также «присматривают» друг за другом, призывают друг к друга к добру. «В искушениях помогаем друг другу поступить правильно, ведь иногда на эмоциях не всегда очевиден правильный выбор. Если у одного кризис — другой тянет двоих», — рассказал блогер.

Священник напомнил, что брак — это «не романтический ужин, а целая жизнь». «А в жизни бывают разные периоды. Но все трудности кажутся в сто крат легче, если рядом любимый человек, которому можно доверять», — подчеркнул он.

Ранее Бабкин дал совет тревожным пессимистам. По его словам, люди впадают в уныние потому, что замечают только негатив, а позитивные явления и события обесценивают.