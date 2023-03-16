Назван оптимальный для большинства женщин размер груди после пластики

Оптимальный размер груди для большинства обратившихся за маммопластикой женщин назвал в беседе с «Мослентой» ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе. По его словам, выбор 2,5-3-го размера обусловлен не только желаниями клиенток, сколько анатомическими особенностями.

«На среднестатистической женской фигуре гармоничнее всего, как правило, выглядит размер 2,5-3. В маммопластике следует опираться не на желания пациента, а на анатомические особенности тела, его пропорции, чтобы результат выглядел привлекательно и естественно», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что столичные жительницы обращаются с очень разными запросами. Он отметил, что однажды пациентка захотела заказать себе индивидуальные импланты по 1,5 литра, но ставить такие объемы хирург не стал.

«Минусы такого гиперобъема — вес. Импланты могут дать очень неприятные осложнения на спину (нагрузка на позвоночник). Но, кроме того, я не считаю это красивым и никакого отношения к эстетике гиперобъемная грудь не имеет», — заявил Гогиберидзе.

Ранее пластический хирург Зайнаб Рабаданова объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди. По ее словам, здесь важно учитываться ряд параметров.