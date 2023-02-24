Стало известно о возрастных ограничениях для интимной пластики

По словам врача, ограничений по возрасту для интимной пластики не существует в принципе. Но есть некоторые ограничения по здоровью, а именно соматические заболевания в период обострения и полугодовой период после родов.

Ранее Рабаданова объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди. По ее словам, здесь важно учитываться ряд параметров.