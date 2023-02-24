Люди
08:38, 24 февраля 2023
1 мин.

Стало известно о возрастных ограничениях для интимной пластики

Стало известно о возрастных ограничениях для интимной пластики
Фото: unsplash

О возрастных ограничениях для интимной пластики «Мосленте» стало известно из беседы с пластическим хирургом столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабадановой. По ее словам, многие женщины не решаются на такую операцию из-за возраста.

Часто женщины стесняются обсуждать с врачом проблемы, связанные с эстетикой половых органов, или же считают, что они уже «старые» для подобного улучшения своей внешности, что уже ничего не поможет, «потому что возраст». Но лучше получить консультацию специалиста и уже точно понимать, в чем суть проблемы и каким образом ее можно решить

Зайнаб Рабаданова

По словам врача, ограничений по возрасту для интимной пластики не существует в принципе. Но есть некоторые ограничения по здоровью, а именно соматические заболевания в период обострения и полугодовой период после родов.

Ранее Рабаданова объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди. По ее словам, здесь важно учитываться ряд параметров.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.