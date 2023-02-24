Стало известно о возрастных ограничениях для интимной пластики
О возрастных ограничениях для интимной пластики «Мосленте» стало известно из беседы с пластическим хирургом столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабадановой. По ее словам, многие женщины не решаются на такую операцию из-за возраста.
Часто женщины стесняются обсуждать с врачом проблемы, связанные с эстетикой половых органов, или же считают, что они уже «старые» для подобного улучшения своей внешности, что уже ничего не поможет, «потому что возраст». Но лучше получить консультацию специалиста и уже точно понимать, в чем суть проблемы и каким образом ее можно решить
Зайнаб Рабаданова
По словам врача, ограничений по возрасту для интимной пластики не существует в принципе. Но есть некоторые ограничения по здоровью, а именно соматические заболевания в период обострения и полугодовой период после родов.
Ранее Рабаданова объяснила нюансы выбора имплантов для увеличения груди. По ее словам, здесь важно учитываться ряд параметров.