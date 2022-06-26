Грузовик с цветами от анонимного фаната Шатунова попал на видео в Москве

Грузовик с цветами от анонимного фаната Юрия Шатунова приехал к Троекуровскому кладбищу в Москве. Видео с места опубликовал Telegram-канал KP.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин раздают букеты роз из коробок людям, пришедшим проститься с бывшем лидером группы «Ласковый май». При этом имя поклонника, отправившего машину с цветами на церемонию прощания, остается неизвестно.

Ранее в Москве на Троекуровском кладбище началось прощание с певцом Юрием Шатуновым.