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Грузовик с цветами от анонимного фаната Шатунова попал на видео в Москве

Грузовик с цветами от анонимного фаната Шатунова попал на видео в Москве
Кадр: Telegram-канал «KP.RU»

Грузовик с цветами от анонимного фаната Юрия Шатунова приехал к Троекуровскому кладбищу в Москве. Видео с места опубликовал Telegram-канал KP.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин раздают букеты роз из коробок людям, пришедшим проститься с бывшем лидером группы «Ласковый май». При этом имя поклонника, отправившего машину с цветами на церемонию прощания, остается неизвестно.

Ранее в Москве на Троекуровском кладбище началось прощание с певцом Юрием Шатуновым.

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