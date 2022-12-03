Известная актриса назвала продуманную особенность Москвы

Продуманную особенность Москвы назвала в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag» известная актриса, звезда сериалов «Тест на беременность» и «Золотые» Лянка Грыу.

«Мне кажется, Москва сделана довольно гармонично. Она стала куда более пешеходной и велосипедной, чем раньше. Мне нравится продуманная подсветка архитектуры и бульваров в городе», — поделилась Грыу.

Актриса родилась в районе Сокол, после чего успела сменить немало адресов в столице. «Сокол — это замечательная часть города, зеленая и уютная: с парками, где я гуляла с собаками, фонтанами и кинотеатром "Ленинград", где любила смотреть кино в одиночестве», — рассказала она.

Грыу призналась, что не уверена, что чувствует себя москвичкой. «Я человек мира и всегда такой была. Не хотелось бы разделять людей на жителей разных городов с позиции снобизма. Я этого не приемлю. Но любить свой родной город, даже если уже 30 лет живешь в Москве, и говорить, что ты пермский или нижегородский, мне кажется, здорово. Человек должен помнить и уважать свои корни», — подчеркнула она.

Ранее наглыми и находчивыми назвала жителей Москвы российская актриса Варвара Феофанова. Сама она родилась на юго-западе столицы.