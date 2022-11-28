Молодая актриса назвала москвичей наглыми

Наглыми и находчивыми назвала жителей Москвы в интервью «Москвич Mag» молодая 27-летняя российская актриса Варвара Феофанова.

«Главное отличие москвичей от жителей других городов в наглости, находчивости и суровом взгляде!» — заявила она.

Сама Феофанова родилась на Юго-Западе столицы. Артистка отметила, что Москву от других мировых мегаполисов отличает хороший сервис и круглосуточная доставка.

Ранее российский рок-музыкант Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей.«Могу сказать, что они отличаются немного таким суетным характером. Видимо, большой город накладывает свой отпечаток», — поделился артист.