05:35, 28 ноября 2022
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Молодая актриса назвала москвичей наглыми
Фото: Alex jiang / Unsplash
Наглыми и находчивыми назвала жителей Москвы в интервью «Москвич Mag» молодая 27-летняя российская актриса Варвара Феофанова.
«Главное отличие москвичей от жителей других городов в наглости, находчивости и суровом взгляде!» — заявила она.
Сама Феофанова родилась на Юго-Западе столицы. Артистка отметила, что Москву от других мировых мегаполисов отличает хороший сервис и круглосуточная доставка.
Ранее российский рок-музыкант Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей.«Могу сказать, что они отличаются немного таким суетным характером. Видимо, большой город накладывает свой отпечаток», — поделился артист.