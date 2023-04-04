Анастасия Решетова признала губы в стиле «утиных историй» неактуальными

О неактуальности увеличенных при помощи геля губ заявила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова.

«Я убрала гель из губ и очень счастлива. До этого выглядела неестественно. Рада, что девушки начинают осознавать, что эти "утиные истории" уже не актуальны», — написала знаменитость.

Решетова отметила, что не планирует колоть в лицо ботокс. Ухаживая за кожей, модель делает неагрессивный пилинг трижды в месяц, лимфодренажные массажи и чистки раз в несколько месяцев. Также она прибегает к инъекциям — в шею, кисти рук и голову. Дома модель использует сыворотки, очищающие и питательные средства, маски и патчи.

Ранее известная модель дала советы для сохранения четкого овала лица.