Известная модель дала советы для сохранения четкого овала лица

Советы для поддержания четкого овала лица дала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Она призвала ради сохранения молодости следить за режимом сна и питания.

Чтобы избавиться от отечности лица и брылей, 27-летняя знаменитость посоветовала держать себя в форме и регулярно высыпаться. По ее мнению, именно здоровые привычки помогут сохранить четкий овал лица максимально долго. Решетова отметила, что ее ровесницам не стоит прибегать к услугам косметологов.

Ранее известная модель раскрыла бьюти-ритуал по уходу за волосами.