Российский иллюзионист повторит в Москве знаменитый трюк Гудини

Знаменитый трюк американского иллюзиониста Гарри Гудини повторит на своем шоу «Магия иллюзий» в Москве российский иллюзионист, обладатель иллюзионного «Оскара» Сергей Воронцов. В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в столице пройдет шоу, не имеющее аналогов в России. Об этом «Мосленте» рассказали организаторы.

«На протяжении всего шоу иллюзионист представляет трюки на грани человеческих возможностей. Каждое движение маэстро-мага филигранно отточено, что характеризует его, как искусного ювелира. Захватывающее шоу без права на ошибку!» — говорится в пресс-релизе.

Главная часть шоу заключается в трюке с высвобождением из сковавших тело иллюзиониста цепей, как делал в свое время и Гудини. Кроме того, Воронцов представит сложные авторские трюки с левитацией и даже пройдет через «распад» тела.

Мероприятие пройдет в Культурном центре «Строгино» по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8. Шоу рассчитано для зрителей старше шести лет. Билеты можно приобрести на сайте.

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