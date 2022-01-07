Огромная очередь в Цирк Никулина озадачила россиян

Огромная очередь в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре попала на видео и озадачила россиян. Под опубликованным в Telegram-канале «Москвач» роликом пользователи высказали самые разные мысли об увиденном.

Многие предположили, что люди стоят за билетами, и удивились: неужели их нельзя приобрести онлайн? «Люди стоят не в кассу, а на вход. Пришли в одно время, вот и ждут, пока у всех проверят QR-коды и билеты», — объяснили им. Следом несколько человек обратили внимание, что если внутри цирка антиковидные меры соблюдаются, то снаружи, в очереди — точно нет.