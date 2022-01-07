Сегодня в 21:30
1 мин.

Огромная очередь в Цирк Никулина озадачила россиян

Новости /
Огромная очередь в Цирк Никулина озадачила россиян
Кадр: Telegram-канал «Москвач»

Огромная очередь в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре попала на видео и озадачила россиян. Под опубликованным в Telegram-канале «Москвач» роликом пользователи высказали самые разные мысли об увиденном.

Многие предположили, что люди стоят за билетами, и удивились: неужели их нельзя приобрести онлайн? «Люди стоят не в кассу, а на вход. Пришли в одно время, вот и ждут, пока у всех проверят QR-коды и билеты», — объяснили им. Следом несколько человек обратили внимание, что если внутри цирка антиковидные меры соблюдаются, то снаружи, в очереди — точно нет.

«Цирк в прямом смысле слова», «Цирка в жизни не хватает», — иронично заметили подписчики канала. «Я туда даже если бы мне заплатили не пошел бы. А люди в очереди стоят…» — признался россиянин.

Ранее россияне вспомнили предновогодние очереди советских времен.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.