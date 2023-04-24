Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир

Вероятность возвращения популярного у россиян шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала оценил в беседе с изданием StarHit шоумен, участник команды передачи Александр Гудков. Он отметил, что шоу не было закрыто, поэтому еще имеет шансы вернуться на телеэкраны.

Артист считает, что если продолжать «долбить в одно и то же место» и добиваться возвращения шоу, то все обязательно получится.

Ранее в феврале телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях фото из редакции телешоу «Вечерний Ургант» в Москве. Тогда подписчики шоумена восприняли публикацию как намек на его возвращение в эфир.