Ургант опубликовал фото из редакции в Москве

Фото из редакции телешоу «Вечерний Ургант» в Москве опубликовал телеведущий Иван Ургант в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Шоумен сделал селфи в пустом рабочем кабинете.

«Люблю, когда вся команда в сборе!» — подписал он снимок. На шее ведущего висит именной бейдж «Вечернего Урганта».

Подписчики шоумена восприняли публикацию как намек на его возвращение в эфир. «Как же я скучаю по "Вечернему Урганту"», «Мы любим вас и ждем», «Возвращайтесь», — написали они.

Ранее стало известно, что телеведущий отправится на заработки за границу. Совместное выступление Урганта и журналиста Владимира Познера анонсировали в городе Лимасол на Кипре.