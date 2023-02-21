Люди
12:05, 21 февраля 2023
1 мин.

Ургант опубликовал фото из редакции в Москве

Ургант опубликовал фото из редакции в Москве
Фото: @urgantcom

Фото из редакции телешоу «Вечерний Ургант» в Москве опубликовал телеведущий Иван Ургант в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Шоумен сделал селфи в пустом рабочем кабинете.

«Люблю, когда вся команда в сборе!» — подписал он снимок. На шее ведущего висит именной бейдж «Вечернего Урганта».

Подписчики шоумена восприняли публикацию как намек на его возвращение в эфир. «Как же я скучаю по "Вечернему Урганту"», «Мы любим вас и ждем», «Возвращайтесь», — написали они.

Ранее стало известно, что телеведущий отправится на заработки за границу. Совместное выступление Урганта и журналиста Владимира Познера анонсировали в городе Лимасол на Кипре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.