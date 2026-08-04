Гусейн Гасанов получил срок за продажу квартиры в «Москва-Сити» за печенье

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей за легализацию денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Также суд лишил известного блогера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд изъял у мужчины нежилое помещение, расположенное в Пресненской районе, стоимостью 46 миллионов рублей.

По данным Следственного комитета России, в 2019-2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами Гасанов легализовал их часть на сумму более 68 миллионов рублей путем финансовых операций. Как пишет Telegram-канал Mash, блогер легализовал часть денег через схему с продажей квартиры за печенье — покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру. Вину подсудимый не признал. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что машино-место в Москве выставили на продажу по цене трешки.