Гузеева высказалась о наказании детей

О наказании детей высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

«Я никогда не наказывала своих детей. Грозилась наказать, и фантазии мои были страшные, но… До дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления», — призналась она.

Гузеева подчеркнула: не стоит забывать о том, что слова ранят и уничтожают. «Сколько угодно потом можно говорить, что этого не было, что я этого не делала, но слова впечатываются в память намертво», — заявила 63-летняя телеведущая.

Знаменитость призвала своих фолловеров одуматься в преддверии Нового года, пересмотреть свое поведение в различных ситуациях.

Ранее Гузеева опубликовала в соцсети фото без макияжа. Подписчики артистки оценили ее естественную красоту.