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21:51, 03 декабря 2022
1 мин.

Лариса Гузеева опубликовала фото без макияжа

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Фото: @_larisa_guzeeva_

Фото без макияжа опубликовала актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поклонники оценили внешний вид 63-летней знаменитости.

На снимке Гузеева позирует у зеркала без укладки и косметики. На руках телеведущая держит собаку. «Дама с собачкой. А то некоторых раздражает фото 18-летней давности. Ну вот. Нате», — подписала снимок знаменитость.

Подписчики артистки оценили ее естественную красоту. «Вы прекрасны в любом возрасте», «Хороша в любые 18», «Самая лучшая женщина в России», — написали они.

Ранее без макияжа показалась подписчикам актриса и кинорежиссер Рената Литвинова. Артистка опубликовала селфи крупным планом с мокрыми собранными волосами.

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