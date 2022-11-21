Рената Литвинова показалась подписчикам без макияжа

Лицо без макияжа показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова.

55-летняя артистка, одетая в черную футболку и спортивную куртку, опубликовала селфи крупным планом с мокрыми собранными волосами, завернутыми в белое полотенце, продемонстрировав естественную красоту.

Ранее фотографиями в «естественном» образе поделилась экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Пользователей сети посчитали увиденное обманом.