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12:32, 21 ноября 2022
1 мин.

Рената Литвинова показалась подписчикам без макияжа

Рената Литвинова показалась подписчикам без макияжа
Фото: @renatalitvinovaofficiall

Лицо без макияжа показала своим подписчикам в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова.

55-летняя артистка, одетая в черную футболку и спортивную куртку, опубликовала селфи крупным планом с мокрыми собранными волосами, завернутыми в белое полотенце, продемонстрировав естественную красоту.

Ранее фотографиями в «естественном» образе поделилась экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Пользователей сети посчитали увиденное обманом.

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