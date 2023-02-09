Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

Российскую телеведущую Ларису Гузееву заметили в очереди в отделении МВД в израильском городе Хайфа. Ее фотографию опубликовали в группе RePublic Haifa в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Хайфа. Гузеева в очереди в МВД (ответственны за выдачу паспортов, смену адреса и так далее)», — указано в подписи.

На фото Гузеева сидит в очереди рядом с мужчиной, оба они что-то показывают друг другу в гаджетах.

«Однако… Сама она утверждает, что приехала на отдых», «Слишком много внимания», «Она такая классная! Добро пожаловать в Хайфу», «Все бегут в Израиль, но мы же не резиновые», — прокомментировали юзеры.

Ранее уехавшего из России известного рэпера Джигана также заметили в МВД израильского города Хайфа. Предположительно, певец подавал документы на получение гражданства страны.