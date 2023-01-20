Москвич потребовал от таксиста переобуть себя и попал на видео

«На, сними. Кеды мне одень. Мои тапки стоят дороже, чем твоя машина», — заявлял пассажир. В это время водитель спокойно выслушивает оскорбления нетрезвого мужчины, прося его покинуть салон авто.

Позже автор ролика записал обращение, в котором призвал всех водителей такси держаться определенных рамок и не позволять себе вестись на провокации людей. Водитель отметил, что не нужно лишний раз давать повод негодяям лишать таксистов работы.

Ранее на водителя такси, укладывающего волосы за рулем, пожаловалась жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. На кадрах видно, что таксист во время поездки собирает свои волосы в хвост, в какой-то момент он вообще отпускает руль.