Ида Галич раскрыла причину своей депрессии

Причину своей депрессии раскрыла в личном Telegram-канале телеведущая, блогер Ида Галич.

«Три дня по возвращении в Москву я очень грустила. Честно говоря, сложно далась мне перестройка. Там что? Солнце, никаких хлопот, романтика. А тут сразу серость, куча дел. Накрыло сильно. Но самое ужасное — чувство вины. Как это так? Ты дома с ребенком. Ты должна быть счастлива. И я так поддалась этому ощущению, что вскормила в себе эмоцию похлеще обычного постотпускной легкой депрессии», — описала свои переживания знаменитость.

По словам Галич, в результате к ней пришло осознание, что чувство вины стало доминирующим, и тогда она решила осознанно пресечь негативный поток мыслей. Впрочем, блогер отметила, что каждый имеет право похандрить в такие серые дни. «Мне кажется, если бы в наших городах солнце светило бы хотя бы 300 дней в году, мы жили бы совсем иначе», — добавила девушка.

Ранее психолог назвала способы борьбы с навязчивыми мыслями. Можно медитировать, представляя себя на берегу реки наблюдающим, как протекают эти мысли, одна за другой, меняя друг друга, и при этом ничего не происходит.