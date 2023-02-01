Психолог назвала способы борьбы с навязчивыми мыслями

Способ борьбы с навязчивыми негативными мыслями назвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог, старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Навязчивые мысли (обсессии) — это образы или побуждения, которые бесконтрольно, против воли человека вторгаются в сознание. Попытки избавиться от них приводят к вспышкам тревоги, доставляют сильный дискомфорт. Человек переживает постоянные страхи и дурные мысли», — пояснила специалист. Навязчивые мысли встречаются при многих заболеваниях: неврозах, депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве (навязчивый невроз) и даже шизофрении

Психолог отметила, что человек не может влиять на появление таких мыслей, они возникают против желания и не связаны с обычными размышлениями человека. Синдром навязчивых мыслей невозможно побороть усилием воли. При этом ясность сознания и критическое восприятие своего состояния обычно сохранны. Человек осознает, что значит навязчивые мысли, понимает всю иррациональность образов, возникающих в голове. Но попытки пресечь их появление и связанных с ними принуждающих действий обычен безуспешны и приводят к еще большим переживаниям.

Чтобы побороть в себе это состояние психолог посоветовала несколько техник. Можно медитировать, представляя себя на берегу реки наблюдающим, как протекают эти мысли, одна за другой, меняя друг друга, и при этом ничего не происходит. Можно использовать технику «дыхание по квадрату» — на четыре равных счета: вдох, пауза, выдох, пауза.

«Еще вариант: сядьте удобно, поставьте стопы на пол, назовите пять предметов, которые вы увидите, пять звуков, которые услышите, пять предметов, которые можете потрогать. Кроме того, можно попробовать обращать внимание события или чувства, запускающие эти мысли или предшествующие им, и нарисовать их», — порекомендовала Наталевич.

В любом случае собеседница посоветовала обратиться и к специалисту. Он поможет разобраться в истоках проблемы и способах ее решения. Навязчивые ли это мысли на фоне пережитого стресса и какой-то актуальной ситуации или они уже приняли обсессивный характер, можно ли справиться только с помощью психотерапии или необходим прием препаратов.

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