Ида Галич рассказала об отношениях с экс-возлюбленными после расставания

В дружбе с бывшими возлюбленными после расставания призналась в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Ида Галич.

«Я дружу с несколькими товарищами из прошлого. Существуют и те, с кем мы не прямо дружим, но очень рады друг друга видеть при встрече. Есть еще бывший муж, с которым отношения у нас построены вокруг нашего общего человека [сына Леона]», — рассказала она, добавив, что совсем не общается только с одним экс-бойфрендом.

Галич отметила, что многие ее знакомые удивляются, узнав об этом. Они называют прошлые отношения перевернутой страницей и не понимают, почему Ида не пытается вычеркнуть бывших парней из памяти.

«Ну, а как не общаться?! Мы же с одной тарелки ели! Столько прошли вместе… В общем, все, что обо мне надо знать по этой теме: двое моих бывших товарищей были на моей свадьбе. Для меня это было важно», — заявила блогер.

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