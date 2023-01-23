Люди
19:07, 23 января 2023
1 мин.

Ида Галич показала фигуру в купальнике

Ида Галич показала фигуру в купальнике
Фото: Telegram-канал IdaGalich

Фигуру в купальнике показала в личном Telegram-аккаунте блогер, телеведущая и певица Ида Галич.

Для селфи знаменитость позировала в купальнике бордового цвета перед зеркалом. «Сегодня я должна была улететь домой. Не улетела», — рассказала она. Известно, что сейчас Галич находится в Дубае.

«Вы как фарфоровая статуэтка, очень изящная», «Фигурка топ», «Шикарная кошечка», «Фигура огонь», «Ида, потрясающе выглядите», «Очень красивая», — восхитились подписчики канала Галич.

Ранее Галич похвасталась победой над «голым» комплексом. Она стеснялась оголять свои «толстые» руки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.