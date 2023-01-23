Ида Галич показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в личном Telegram-аккаунте блогер, телеведущая и певица Ида Галич.

Для селфи знаменитость позировала в купальнике бордового цвета перед зеркалом. «Сегодня я должна была улететь домой. Не улетела», — рассказала она. Известно, что сейчас Галич находится в Дубае.

«Вы как фарфоровая статуэтка, очень изящная», «Фигурка топ», «Шикарная кошечка», «Фигура огонь», «Ида, потрясающе выглядите», «Очень красивая», — восхитились подписчики канала Галич.

Ранее Галич похвасталась победой над «голым» комплексом. Она стеснялась оголять свои «толстые» руки.