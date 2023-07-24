Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

Секрет своих фото с идеальным прессом раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич. Она призналась, что фотографируется в купальнике исключительно натощак.

«Сегодня мы с сестрой встали в 8:30, чтобы сделать фотокарточки до завтрака», — рассказала она под серией снимков в серебряном бикини.