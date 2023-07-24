Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом
Блогер Ида Галич призналась, что фотографируется в купальнике исключительно натощак.
Секрет своих фото с идеальным прессом раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, певица и телеведущая Ида Галич. Она призналась, что фотографируется в купальнике исключительно натощак.
«Сегодня мы с сестрой встали в 8:30, чтобы сделать фотокарточки до завтрака», — рассказала она под серией снимков в серебряном бикини.
В сторис Галич опубликовала видео в том же образе у бассейна, куда ей подали угощения — фрукты, овощи, сыр, хлеб, мюсли. При этом в кадре блогер лишь выпивает глоток сока.
Чтобы продемонстрировать разницу, Галич решила снять видео и после завтрака. «Товарищи, не переживайте, я поела. Теперь складочки на месте», — заявила она и похлопала себя по животу.
Сейчас телеведущая отдыхает с родными в Турции.
Ранее Галич ответила на упрек в «потерявшейся» груди.