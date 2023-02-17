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16:25, 17 февраля 2023
1 мин.

Ида Галич раскрыла правило ношения платьев с глубоким декольте

Ида Галич раскрыла правило ношения платьев с глубоким декольте
Фото: @galichida

Хитрое правило ношения платьев с глубоким декольте раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич.

«Ида Декольтотевна Галич», — подписала знаменитость серию снимков и видео в платье с вырезом. На последнем фото в карусели она продемонстрировала, что фиксирует одежду при помощи двустороннего скотча.

В комментариях фолловеры оценили находчивость Галич и поблагодарили ее за раскрытие тайны. «Ах вот как оно все под вырезом устроено! Возьму на заметку, спасибо!», «Ну наконец-то показали, как держатся эти платья», — написали они.

Ранее Галич показала фигуру в купальнике во время отпуска. Для селфи знаменитость позировала в бикини бордового цвета перед зеркалом.

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