Ида Галич раскрыла правило ношения платьев с глубоким декольте

Хитрое правило ношения платьев с глубоким декольте раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич.

«Ида Декольтотевна Галич», — подписала знаменитость серию снимков и видео в платье с вырезом. На последнем фото в карусели она продемонстрировала, что фиксирует одежду при помощи двустороннего скотча.