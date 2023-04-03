Блогер Ида Галич в кожаном мини-платье восхитила поклонников в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она изображена в черном кожаном мини-платье в стиле бандо. Образ она дополнила двумя подвесками, тонким браслетом и открытыми туфлями. На снимке у Галич темные волосы длиной ниже плеч и челка.

«Вы так похудели, что многих теперь вдохновляете заниматься собой», «Чтобы так красиво, это законно вообще?», «Просто огнище. Несите огнетушитель», «Горяча», «Вот это стиль», «Какая красивая», «Шикарная женщина», «Как вы расцвели», «Ты даже в мешке из-под картошки будешь шикарна», «Богиня», «Это отвал всего», «Неотразима», «Потрясающий образ и прекрасная Ида», «Роковая кошка», «Невероятно красиво», «Секси», «Я подумала, что это [итальянская актриса] Моника Беллуччи», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее Ида Галич показала танец в стрипах на пилоне.