Люди
18:47, 28 января 2023
1 мин.

Ида Галич сообщила о проблемах со здоровьем

Ида Галич сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О проблемах со здоровьем сообщила телеведущая, певица и блогер Ида Галич. В своем Telegram-канале звезда рассказала, что заболела во время отдыха в Дубае.

«Врачи приехали. Быстро поставили мне диагноз. У меня острое воспаление, которое прыгнуло с горла на уши. Хорошие новости — в грудь воспаление не ушло», — написала Галич.

Звезда сообщила, что ее недомогание не заразно, поэтому ей можно вернуться в Москву на самолете. «Очень надеюсь, что уши мои во время полета не отвалятся», — добавила она.

Ранее Галич показала фигуру в купальнике во время отпуска. Для селфи знаменитость позировала в бикини бордового цвета перед зеркалом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.