Ида Галич сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила телеведущая, певица и блогер Ида Галич. В своем Telegram-канале звезда рассказала, что заболела во время отдыха в Дубае.

«Врачи приехали. Быстро поставили мне диагноз. У меня острое воспаление, которое прыгнуло с горла на уши. Хорошие новости — в грудь воспаление не ушло», — написала Галич.

Звезда сообщила, что ее недомогание не заразно, поэтому ей можно вернуться в Москву на самолете. «Очень надеюсь, что уши мои во время полета не отвалятся», — добавила она.

Ранее Галич показала фигуру в купальнике во время отпуска. Для селфи знаменитость позировала в бикини бордового цвета перед зеркалом.