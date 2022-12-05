Жители России определили идеальный ежемесячный доход в 2023 году

Идеальный ежемесячный доход в 2023 году жители России определили в 135 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

При этом самые высокие запросы оказались у работников сферы IT (на уровне 148 тысяч рублей), индустрии красоты (146 тысяч), строительства (139 тысяч), юриспруденции (134 тысячи) и аграрной промышленности (131 тысяча рублей ежемесячно).

Средним ожидаемым доходом россияне назвали сумму в 84 тысячи рублей в месяц. По собственным ожиданиям, больше всего в 2023 году будут зарабатывать работники сферы транспорта (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи рублей).

Ранее москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год. В среднем она составила более 400 тысяч рублей.