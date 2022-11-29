Москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год

Москвичи хотели бы накопить в 2023 году в среднем около 421 тысячи рублей. Желаемую сумму жители столицы назвали в опросе сервисов Работа.ру и СберСтрахование, его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«Треть москвичей планируют отложить 500 тысяч рублей и более, 24 процента — от 300 до 499 тысяч рублей, от 200 до 299 тысяч рублей — 18 процентов, а четверть — от 100 до 199 тысяч рублей. Накоплениями от 50 до 99 тысяч рублей рассчитывают обзавестись 6 процентов жителей столицы, до 50 тысяч рублей — 4 процента», — говорится в материалах исследования.

При этом откладывать деньги в следующем году планируют 65 процентов опрошенных, а 29 процентов респондентов пока не решили, копить или нет. Шесть процентов сберегать точно не будут. В 2022 году часть дохода откладывали 52 процента москвичей, в том числе 23 процента — ежемесячно, а 29 процентов — время от времени.

Более половины респондентов рассказали, что накопления формируют их финансовую подушку безопасности. Четверть ответила, что потратят сбережения на отпуск или путешествия, 21 процент — на ремонт, а 18 процентов — на покупку квартиры или ипотеку. Еще 14 процентов откладывают деньги на здоровье и медицину, каждый десятый копит на новогодние праздники и подарки, 6 процентов — на образование, столько же — на автомобиль. Еще 5 процентов жителей столицы копят на покупку бытовой техники, а 4 процента — на гаджеты. В этой части опроса можно было выбрать несколько вариантов.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово скупать товары к Новому году. Спрос на такую продукцию вырос в несколько раз.